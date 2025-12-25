https://ria.ru/20251225/spetsoperatsiya-2064493920.html
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем - РИА Новости, 25.12.2025
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
Слаженная работа артиллерии срывает планы противника в Гуляй-поле в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины группировки... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T05:05:00+03:00
2025-12-25T05:05:00+03:00
2025-12-25T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c735c57f747b911d5fc4e290b35cb8c.jpg
https://ria.ru/20251225/spetsoperatsiya-2064493668.html
россия
запорожская область
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982398749_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac7f6bfbf0567c56bb8aca4ab7578e46.jpg
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
Слаженная работа артиллерии срывает планы ВСУ близ Гуляйполя
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Слаженная работа артиллерии срывает планы противника в Гуляй-поле в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины группировки войск "Восток" с позывным "Турист".
"Поступила задача отработать и отразить наступление противника. Соответственно, выехали и выполнили огневую задачу. Работали двумя расчетами, чтобы накрыть район и не дать противнику прорваться к нашим подразделениям, поддержать ребят. По площадям можем накрывать лесополосы и поля – перекрыть весь участок. Поле, лесополка, населенный пункт – все накрывается. Противник старается действовать маневреннее, быстрее, но, тем не менее, огневое воздействие позволяет срывать его действия", - сообщает боец ВС РФ.
В Минобороны России отметили, что в результате огневого воздействия уничтожены укрепленные позиции, резервы противника и объекты в городской застройке, а также в лесополосах вблизи Гуляй-поля.