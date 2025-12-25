Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем - РИА Новости, 25.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 25.12.2025
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем
Слаженная работа артиллерии срывает планы противника в Гуляй-поле в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины группировки...
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
россия
запорожская область
Новости
безопасность, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область
Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем

Слаженная работа артиллерии срывает планы ВСУ близ Гуляйполя

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Слаженная работа артиллерии срывает планы противника в Гуляй-поле в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины группировки войск "Восток" с позывным "Турист".
"Поступила задача отработать и отразить наступление противника. Соответственно, выехали и выполнили огневую задачу. Работали двумя расчетами, чтобы накрыть район и не дать противнику прорваться к нашим подразделениям, поддержать ребят. По площадям можем накрывать лесополосы и поля – перекрыть весь участок. Поле, лесополка, населенный пункт – все накрывается. Противник старается действовать маневреннее, быстрее, но, тем не менее, огневое воздействие позволяет срывать его действия", - сообщает боец ВС РФ.
В Минобороны России отметили, что в результате огневого воздействия уничтожены укрепленные позиции, резервы противника и объекты в городской застройке, а также в лесополосах вблизи Гуляй-поля.
Экипаж танка Т-72Б3М, несмотря на атаку дрона и воздействие артиллерии, продолжил выполнение боевой задачи - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Атакованный ВСУ российский танк продолжил выполнение задачи
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская область
 
 
