Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем

"Поступила задача отработать и отразить наступление противника. Соответственно, выехали и выполнили огневую задачу. Работали двумя расчетами, чтобы накрыть район и не дать противнику прорваться к нашим подразделениям, поддержать ребят. По площадям можем накрывать лесополосы и поля – перекрыть весь участок. Поле, лесополка, населенный пункт – все накрывается. Противник старается действовать маневреннее, быстрее, но, тем не менее, огневое воздействие позволяет срывать его действия", - сообщает боец ВС РФ.