https://ria.ru/20251225/sotsfond-2064722892.html
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного - РИА Новости, 25.12.2025
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного
Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T20:24:00+03:00
2025-12-25T20:24:00+03:00
2025-12-25T20:24:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_4c24eb5b34c1a4468c377be9965a1ca3.jpg
https://ria.ru/20251225/samozanyatye-2064488986.html
https://ria.ru/pravo/bolnichnyy-po-ukhodu-za-rebenkom/
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987514022_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_01fe41fa70dd2294420d7ece7f71ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного
Соцфонд: средняя стоимость одного дня больничного в РФ составила 1831 рубль
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили
в Социальном фонде России.
"Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.
Отмечается, что произошел рост выплат по больничным. Увеличение расходов фонда связано не с тем, что граждане стали чаще оформлять больничные листы, а с ростом их стоимости.
"Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства", - подчеркнули в Социальном фонде.
Уточняется, что расходы на больничные листы на 2026 год учтены с учетом прогнозируемого роста.