Соцфонд назвал среднюю стоимость одного дня больничного

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, Стоимость одного дня при выплате больничных листов составила 1 831,91 рубля в РФ в 2025 году, сообщили в Социальном фонде России.

"Средняя по стране стоимость одного дня болезни в 2024 году составляла 1 495,57 рублей, а в 2025 году - уже 1 831,91 рубль", - говорится в сообщении в Telegram-канале Соцфонда.

Отмечается, что произошел рост выплат по больничным. Увеличение расходов фонда связано не с тем, что граждане стали чаще оформлять больничные листы, а с ростом их стоимости.

"Количество выданных электронных листов нетрудоспособности остается на уровне 2024 года. Рост затрат является закономерным и управляемым следствием целенаправленной социальной политики государства", - подчеркнули в Социальном фонде.