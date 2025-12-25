Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв с елки три открытки с детскими мечтами.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.