Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 25.12.2025
Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв с елки три открытки с детскими мечтами.
25.12.2025
2025-12-25T15:17:00+03:00
2025-12-25T17:11:00+03:00
общество
москва
луганск
сергей собянин
москва
луганск
Новости
ru-RU
Собянин исполнит мечты детей в рамках "Елки желаний"
Собянин исполнит мечты трех детей в рамках "Елки желаний"
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сняв с елки три открытки с детскими мечтами.
Собянин
пообещал исполнить желания 11-летней Арины из Луганска
, которая хотела бы иметь шведскую стенку, а также двух москвичей. 14-летний Дмитрий мечтает встретиться с пилотом военного самолета, а 12-летняя Бажена-Леля хотела бы получить умную колонку.
"Город-побратим Луганск, Арина мечтает о шведской стенке - найдем обязательно, Арина. Поставим, смонтируем стенку, занимайтесь спортом. Так, москвичи, Дима, 14 лет, мечтает о встрече с пилотом военного самолета - вопросов нет, встретится с хорошим, замечательным пилотом военного самолета. Еще есть из Москвы
, Бажена-Леля, 12 лет, мечтает об умной колонке. Все мечтания обязательно сбудутся", - сказал Собянин.
Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.