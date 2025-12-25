Продавцы магазинов в Лондоне покупают Snickers из России у оптовиков

ЛОНДОН, 25 дек — РИА Новости. Частные продуктовые магазины в Лондоне закупают шоколадные батончики Snickers российского производства у крупных оптовиков, выяснил корреспондент РИА Новости.

О том, что в британской столице появились в продаже Snickers с надписями на русском языке, сообщила на днях газета New York Times.

Как установило РИА Новости, этот товар можно найти преимущественно в магазинах, расположенных в так называемых этнических кварталах, где проживают выходцы из Южной и Юго-Восточной Азии

Продавцы и владельцы магазинов с российскими Snickers, которые посетил корреспондент РИА Новости, оказались выходцами из Индии и других стран региона. Они объяснили, что закупают товар у крупных оптовиков, но не знают, почему те завезли партию российского шоколада. Некоторые предположили, что это выгоднее, чем закупать Snickers британского производства.

Российские Snickers продаются во многих частных торговых точках, но в крупных супермаркетах и сетях их не оказалось.

Международный артикул, указанный на упаковке, начинается с цифры 46 — это означает, что страна происхождения — Россия. Изготовитель — компания ООО "Марс", расположенная в подмосковном городе Ступино. На упаковке также есть информация на казахском, армянском и киргизском языках.

Среди российских Snickers в лондонских магазинах можно найти как классический вариант, так и другие — в том числе с белым шоколадом и с разными, зачастую уникальными для России вкусовыми добавками — "лесной орех" и даже "пломбир".

Компания компания Mars, которая производит Snickers, заявила NYT, что не может помешать посредникам покупать сладости российского производства и потом перепродавать их в Европе