СМИ: советник премьера Японии высказался за необходимость владеть ЯО - РИА Новости, 25.12.2025
11:03 25.12.2025
СМИ: советник премьера Японии высказался за необходимость владеть ЯО
СМИ: советник премьера Японии высказался за необходимость владеть ЯО
Скандальные высказывания о необходимости для Японии обладать ядерным оружием принадлежали советнику японского премьер-министра Садамасе Оуэ, курирующему вопросы
2025-12-25T11:03:00+03:00
2025-12-25T11:03:00+03:00
в мире
япония
токио
санаэ такаити
минору кихара
япония
токио
в мире, япония, токио, санаэ такаити, минору кихара
В мире, Япония, Токио, Санаэ Такаити, Минору Кихара
СМИ: советник премьера Японии высказался за необходимость владеть ЯО

"Сюкан Бунсюн": скандальную фразу о ЯО произнес советник премьера Японии

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Скандальные высказывания о необходимости для Японии обладать ядерным оружием принадлежали советнику японского премьер-министра Садамасе Оуэ, курирующему вопросы ядерного разоружения и нераспространения, пишет издание "Сюкан Бунсюн" со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.
"Автором высказывания является советник премьер-министра Садамаса Оуэ, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения. Он - бывший офицер воздушных сил самообороны, с 2023 года занимал должность советника министра обороны по вопросам политики, а при правительстве Санаэ Такаити был назначен советником премьер-министра. Он родом из Нары - того же региона, что и премьер-министр, и является ее близким знакомым и экспертом по вопросам обороны", - цитирует издание слова источников.
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Японские НПО требуют раскрыть личность заявившего про ядерное оружие
23 декабря, 05:42
По их словам, назначение человека, который в частном порядке допускает необходимость обладания ядерным оружием, на должность, связанную с ядерным разоружением, ставит вопрос о кадровой ответственности руководства страны.
"По сути, подобные высказывания должны были повлечь отставку, однако из-за близких отношений этого не произошло", - приводит мнение источников издание.
В сообщении "Сюкан Бунсюн" отмечается, что журналисты издания попытались поговорить с чиновником у его дома, однако он отказался комментировать информацию о своей причастности к скандалу. Кроме того, издание обратилось за комментариями в канцелярию премьера, однако там заявили, что правительство продолжает придерживаться трех неядерных принципов и не будет комментировать отдельные публикации.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Власти Японии отреагировали на слова чиновника про ЯО
19 декабря, 06:36
Агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее, Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.
По данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как ядерное оружие - "не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.
Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, поэтому последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".
В свою очередь, генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что правительство Японии продолжит придерживаться традиционных принципов "не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие".
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Экс-глава МО призвал власти Японии отреагировать на слова чиновника о ЯО
19 декабря, 04:23
 
В миреЯпонияТокиоСанаэ ТакаитиМинору Кихара
 
 
Заголовок открываемого материала