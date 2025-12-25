СМИ: советник премьера Японии высказался за необходимость владеть ЯО

ТОКИО, 25 дек - РИА Новости. Скандальные высказывания о необходимости для Японии обладать ядерным оружием принадлежали советнику японского премьер-министра Садамасе Оуэ, курирующему вопросы ядерного разоружения и нераспространения, пишет издание " Скандальные высказывания о необходимости для Японии обладать ядерным оружием принадлежали советнику японского премьер-министра Садамасе Оуэ, курирующему вопросы ядерного разоружения и нераспространения, пишет издание " Сюкан Бунсюн " со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

"Автором высказывания является советник премьер-министра Садамаса Оуэ, курирующий вопросы ядерного разоружения и нераспространения. Он - бывший офицер воздушных сил самообороны, с 2023 года занимал должность советника министра обороны по вопросам политики, а при правительстве Санаэ Такаити был назначен советником премьер-министра. Он родом из Нары - того же региона, что и премьер-министр, и является ее близким знакомым и экспертом по вопросам обороны", - цитирует издание слова источников.

По их словам, назначение человека, который в частном порядке допускает необходимость обладания ядерным оружием, на должность, связанную с ядерным разоружением, ставит вопрос о кадровой ответственности руководства страны.

"По сути, подобные высказывания должны были повлечь отставку, однако из-за близких отношений этого не произошло", - приводит мнение источников издание.

В сообщении "Сюкан Бунсюн" отмечается, что журналисты издания попытались поговорить с чиновником у его дома, однако он отказался комментировать информацию о своей причастности к скандалу. Кроме того, издание обратилось за комментариями в канцелярию премьера, однако там заявили, что правительство продолжает придерживаться трех неядерных принципов и не будет комментировать отдельные публикации.

Агентство Киодо 18 декабря сообщило, что один из представителей канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити, курирующий вопросы национальной безопасности, заявил о необходимости обладания ядерным оружием. Отмечалось, что общение с чиновником было неофициальным и проходило на условиях не публиковать информацию. Тем не менее, Киодо сочло нужным обнародовать слова госслужащего.

По данным Киодо, источник одновременно отметил, что реализация такого шага в действительности не является простой, так как ядерное оружие - "не та вещь, которую можно просто пойти и купить, как в круглосуточном магазине". Собеседник прессы также подчеркнул, что не обсуждал пересмотр трех безъядерных принципов с премьер-министром Санаэ Такаити, указав при этом, что данная тема способна расколоть общественное мнение.

Подобная позиция уже вызвала критику не только со стороны оппозиции, но и внутри правящей партии, так как она существенно расходится с официальной линией Токио как единственной в мире страны, пережившей атомные бомбардировки, поэтому последовательно выступающей за построение "мира без ядерного оружия".