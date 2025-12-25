В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все столичные городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Все городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Вопрос об их работе в период новогодних праздников рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что около 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов могут принять участие в ликвидации возможных инцидентов.

"Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения необходимых работ. Для своевременной уборки задействуют необходимое количество специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники и бригад, которые работают вручную", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что под особым контролем находится уборка территорий проведения массовых мероприятий, в первую очередь - объектов зимнего отдыха и пешеходных зон. На опасных участках дорог (в первую очередь на МКАД) организовано круглосуточное дежурство 41 тягача.

"Кроме того, сформированы бригады для очистки 11,1 тысячи скатных кровель жилых домов и нежилых строений. Для утилизации снега организована работа более чем 50 стационарных снегосплавных пунктов", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в столице сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 450 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, семи вертолетов, снегоходов и 1590 человек личного состава.