В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни - РИА Новости, 25.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:20 25.12.2025 (обновлено: 11:21 25.12.2025)
В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни
В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни
Все столичные городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.12.2025
2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве городские службы будут дежурить во все новогодние дни

В Москве городские службы будут дежурить круглосуточно во все новогодние дни

Арт-павильон "Мандарин" на Старом Арбате в Москве
Арт-павильон "Мандарин" на Старом Арбате в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Все столичные городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Все городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Вопрос об их работе в период новогодних праздников рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы", - говорится в сообщении.
Работы по очистке улиц, дворов и парковок от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Москве продолжают расчищать улицы от снега
6 апреля, 14:53
Уточняется, что около 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов могут принять участие в ликвидации возможных инцидентов.
"Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения необходимых работ. Для своевременной уборки задействуют необходимое количество специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники и бригад, которые работают вручную", - отмечается в сообщении.
Поясняется, что под особым контролем находится уборка территорий проведения массовых мероприятий, в первую очередь - объектов зимнего отдыха и пешеходных зон. На опасных участках дорог (в первую очередь на МКАД) организовано круглосуточное дежурство 41 тягача.
"Кроме того, сформированы бригады для очистки 11,1 тысячи скатных кровель жилых домов и нежилых строений. Для утилизации снега организована работа более чем 50 стационарных снегосплавных пунктов", - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в столице сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 450 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, семи вертолетов, снегоходов и 1590 человек личного состава.
"На водных объектах города посменно дежурят свыше 70 спасателей. В их распоряжении более 25 аэролодок и судов на воздушной подушке, а также 30 автомобилей. Под особый контроль взято более 500 мест проведения богослужений. В период праздников там будут дежурить представители органов исполнительной власти, пожарные, спасатели, сотрудники полиции и добровольцы", - сообщается на сайте.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сезонная адаптация. Какие работы ведутся в Москве исключительно зимой
8 декабря, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
