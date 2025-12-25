Словацкая SPP заявила, что хочет продолжить сотрудничать с "Газпромом"

"Пока будет возможны поставки газа от компании "Газпром экспорт" в рамках разрешенных исключений, SPP будет выполнять свои обязательства по долгосрочному контракту во время действия исключений. Впоследствии мы, конечно, должны будем уважать соответствующее постановление (Евросоюза - ред.). Однако мы верим, что в ближайшем будущем ситуация успокоится и обстоятельства, которые привели Европейский союз к принятию постановления о завершении импорта газа из России, изменятся настолько, что будет возможно продолжать до сих пор существовавшее сотрудничество", - сообщил Шебеста в ответ на официальный запрос РИА Новости.