Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП - РИА Новости, 25.12.2025
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
Бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин находится в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. РИА Новости, 25.12.2025
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
Экс-помощник Горбачева Славин после ДТП находится в реанимации