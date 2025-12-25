Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
11:57 25.12.2025 (обновлено: 14:39 25.12.2025)
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП - РИА Новости, 25.12.2025
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП
Бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин находится в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице. РИА Новости, 25.12.2025
Появились подробности о состоянии экс-помощника Горбачева после ДТП

Экс-помощник Горбачева Славин после ДТП находится в реанимации

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Бывший помощник генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева Борис Славин находится в реанимации, сообщили РИА Новости в больнице.
"Восемьдесят вторая реанимация. Сводка о состоянии здоровья была на сегодняшний день, на 11:15. Общее состояние средней тяжести, дыхание самостоятельное", — сказал собеседник агентства
Накануне вечером Славина сбила машина в центре Москвы. Сообщалось, что его доставили в городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина. По словам сына Славина, у его отца диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица.
Борис Славин родился 26 января 1941 года в Сталинграде. Он был советским и российским политологом, журналистом, публицистом. С 2000 года был помощником и соавтором Михаила Горбачева.
Лауреат Нобелевской премии мира за 1990 год президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев выступает с традиционной Нобелевской лекцией в Осло - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Закрыл своим телом": как Горбачева чуть не расстреляли на Красной площади
13 ноября, 17:00
 
МоскваМихаил ГорбачевПроисшествия
 
 
