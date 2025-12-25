Экс-замглавы управления СК, получивший 10 лет колонии, обжаловал приговор

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Бывший замглавы управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СК РФ Александр Избенко обжаловал свой приговор за 18 эпизодов присвоения или растраты на общую сумму 215 миллионов рублей, по которому он получил 10 лет колонии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В материалах говорится, что в суд поступила апелляционная жалоба на приговор, её автором является сам Избенко.

Басманный суд Москвы 24 декабря приговорил Избенко к 10 годам лишения свободы со штрафом в 3 миллиона рублей и лишением специального звания и классного чина.

Суд признал его виновным в 18 эпизодах присвоения, дело возбудили в октябре 2023 года. Общий ущерб, причиненный бывшим следователем, составил 215 миллионов рублей.

Как отметили в суде, с Избенко в доход государства взыскано более 19 миллионов рублей и удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Как было установлено в суде, Избенко похищал вещественные доказательства из расследуемых уголовных дел, при этом суммы были разные – от 200 долларов до 215 тысяч евро. Деньги и дорогие вещи он хранил в служебном кабинете и у родственников. Впоследствии он покупал на них автомобили и недвижимость, а оформлял на своих родных.

В конце сентября 2023 года он подал рапорт об увольнении из Следственного комитета РФ в связи с выходом на пенсию и стал скрываться, позднее его задержали и арестовали.