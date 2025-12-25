Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
22:06 25.12.2025 (обновлено: 22:36 25.12.2025)
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 дек – РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по информации об истязании воспитанников детского сада в Краснодаре, сообщили в ведомстве.
"Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад по информации о противоправных действиях в отношении воспитанников детского сада в Краснодаре", - сообщается в Telegram-канале СК России.
В социальных медиа, на которые ссылается ведомство, сообщается, что в Краснодаре родители воспитанников детского сада заявили о жестоком обращении с детьми со стороны двух воспитательниц. По словам граждан, в отношении их детей применяются ненадлежащие методы воспитания и физическая сила, а администрация учреждения мер не принимает.
"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ (истязание), статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), статьей 293 УК РФ (халатность)", - сказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В Нижегородской области завели дело по факту истязания детей в детсаду
28 ноября, 12:00
 
