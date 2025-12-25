https://ria.ru/20251225/sk-2064734504.html
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
Бастрыкину доложат о проверке об истязаниях в детсаду в Краснодаре
Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о результатах проверки по информации об истязании воспитанников детского сада в Краснодаре, сообщили в... РИА Новости, 25.12.2025
Бастрыкину доложат о результатах проверки об истязаниях в детсаду в Краснодаре