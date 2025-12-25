Ростовского экс-замгубернатора обвинили в превышении полномочий

По данным следствия, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом, было заключено антиконкурентное соглашения между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.