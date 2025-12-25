https://ria.ru/20251225/sk-2064694193.html
Ростовского экс-замгубернатора обвинили в превышении полномочий
Ростовского экс-замгубернатора обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 25.12.2025
Ростовского экс-замгубернатора обвинили в превышении полномочий
Бывший замгубернатора Ростовской области заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Бывший замгубернатора Ростовской области заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сообщили
в Telegram-канале регионального СУСК России.
"Бывшему директору государственного унитарного предприятия – экс-заместителю губернатора Ростовской области
заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286, пунктами "а", "в" части 2 статьи 178 УК РФ
(превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом, было заключено антиконкурентное соглашения между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.
Подчеркивается, что из-за действий фигуранта предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба более 200 тысяч рублей.
"Фигурант объявлен в розыск. Следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СК
.
В настоящее время устанавливаются его местонахождение, а также соучастники и обстоятельства преступления.