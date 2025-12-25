В Марий Эл возбудили дело после гибели главы поселка при спиливании веток

По предварительным данным, днем 23 декабря глава администрации поселка Оршанка совместно с еще одним мужчиной, находясь в корзине автовышки, выполняли работы по спиливанию веток деревьев на улице Гагарина.

"Во время выполнения работ произошло нарушение целостности автовышки, в результате чего ее корзина вместе с находящимися в ней людьми упала на землю. Оба пострадавших были госпитализированы, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, глава администрации скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений", - говорится в сообщении.