В Марий Эл возбудили дело после гибели главы поселка при спиливании веток
В Марий Эл возбудили дело после гибели главы поселка при спиливании веток
Уголовное дело возбудили в Марий Эл после гибели главы администрации поселка Оршанка при спиливании веток, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 25.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек – РИА Новости.
Уголовное дело возбудили в Марий Эл после гибели главы администрации поселка Оршанка при спиливании веток, сообщило
региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем 23 декабря глава администрации поселка Оршанка совместно с еще одним мужчиной, находясь в корзине автовышки, выполняли работы по спиливанию веток деревьев на улице Гагарина.
"Во время выполнения работ произошло нарушение целостности автовышки, в результате чего ее корзина вместе с находящимися в ней людьми упала на землю. Оба пострадавших были госпитализированы, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, глава администрации скончался в медицинском учреждении от полученных повреждений", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
Как сообщается на сайте администрации поселка Оршанка, глава поселения Александр Плотников скончался в возрасте 64 лет. С сентября 2017 года он был главой администрации Оршанского района
, но в сентябре 2025 года досрочно сложил полномочия и в последнее время работал главой администрации поселка. Прощание с погибшим состоялось 25 декабря.