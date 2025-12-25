Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ* - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/siriya-2064486970.html
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ* - РИА Новости, 25.12.2025
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
Силовые структуры Сирии задержали одного из высокопоставленных главарей группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Дамаске, передает сирийское РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T02:05:00+03:00
2025-12-25T02:05:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_48ad8637ed73c055006dff05dde7bda5.jpg
https://ria.ru/20251221/irak-2063581501.html
сирия
дамаск (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030358237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f46c3a112bf14d587ed24662b3d713e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), россия, исламское государство*
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Исламское государство*
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*

SANA: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ

© AP Photo / Ghaith AlsayedСотрудники Сил внутренней безопасности Сирии
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Сотрудники Сил внутренней безопасности Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Силовые структуры Сирии задержали одного из высокопоставленных главарей группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Дамаске, передает сирийское агентство новостей SANA со ссылкой на генерала Ахмада аль-Далати.
"В результате операции в Дамаске был арестован лидер организации, а также несколько его сообщников", - пишет агентство.
Речь идет о террористе Таха аз-Зуби, также известном как Абу Омар Тибия. При задержании у них были изъяты пояс смертника и боевое оружие.
Агентство Франс Пресс отмечает, что это первое подобное задержание после прихода новых властей Сирии.
Ситуация на границе Ирака и Сирии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Случаев проникновения террористов в Ирак из Сирии в 2025 году не было
21 декабря, 00:53
 
В миреСирияДамаск (город)РоссияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала