СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ* - РИА Новости, 25.12.2025
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
Силовые структуры Сирии задержали одного из высокопоставленных главарей группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Дамаске, передает сирийское РИА Новости, 25.12.2025
СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*
