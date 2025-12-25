СМИ: в Сирии задержали одного из высокопоставленных лидеров ИГ*

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Силовые структуры Сирии задержали одного из высокопоставленных главарей группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Дамаске, передает сирийское агентство новостей Силовые структуры Сирии задержали одного из высокопоставленных главарей группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Дамаске, передает сирийское агентство новостей SANA со ссылкой на генерала Ахмада аль-Далати.

"В результате операции в Дамаске был арестован лидер организации, а также несколько его сообщников", - пишет агентство.

Речь идет о террористе Таха аз-Зуби, также известном как Абу Омар Тибия. При задержании у них были изъяты пояс смертника и боевое оружие.