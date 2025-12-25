Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой.
В четверг Театр имени Пушкина сообщил, что Алентова скончалась в возрасте 83 лет.
«
"Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. В 1961 году Алентова поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. В 1965 году, после окончания Школы-студии, поступила на работу в Московский театр имени Пушкина, где служила 60 лет.
Звездный час Алентовой пришелся на 1979 год, когда режиссер Владимир Меньшов снял кинороман "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Екатерины Тихомировой. После выхода фильма на экраны в 1980 году он был продан для проката в более 100 стран. За этот год только в СССР фильм посмотрели 84,4 миллиона зрителей.