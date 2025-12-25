Рейтинг@Mail.ru
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:06 25.12.2025 (обновлено: 19:08 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/simonjan-2064710549.html
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой - РИА Новости, 25.12.2025
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T19:06:00+03:00
2025-12-25T19:08:00+03:00
культура
россия
котлас
архангельская область
вера алентова
маргарита симоньян
владимир меньшов
умерла вера алентова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650694_516:106:3072:1544_1920x0_80_0_0_c8a873247b1a469237e7a82b01b7b43f.jpg
https://ria.ru/20251225/ljubimov-2064695519.html
россия
котлас
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064650694_554:159:3072:2048_1920x0_80_0_0_a1b0612895611215a8936e9a18c74a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, котлас, архангельская область, вера алентова, маргарита симоньян, владимир меньшов, умерла вера алентова
Культура, Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, Маргарита Симоньян, Владимир Меньшов, Умерла Вера Алентова
Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Маргарита Симоньян выразила соболезнования родным и близким Веры Алентовой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНародная артистка России Вера Алентова
Народная артистка России Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Народная артистка России Вера Алентова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой.
В четверг Театр имени Пушкина сообщил, что Алентова скончалась в возрасте 83 лет.
«
"Не стало изумительной Веры Алентовой, с которой я имела честь быть знакомой. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким", - написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".
Актриса театра и кино, народная артистка России Вера Валентиновна Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе Архангельской области в семье актеров. В 1961 году Алентова поступила в Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. В 1965 году, после окончания Школы-студии, поступила на работу в Московский театр имени Пушкина, где служила 60 лет.
Звездный час Алентовой пришелся на 1979 год, когда режиссер Владимир Меньшов снял кинороман "Москва слезам не верит", где она сыграла главную роль Екатерины Тихомировой. После выхода фильма на экраны в 1980 году он был продан для проката в более 100 стран. За этот год только в СССР фильм посмотрели 84,4 миллиона зрителей.
Афиша спектакля Мадам Рубинштейн в Театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Алентова до последних дней блистала на сцене театра, рассказала Любимова
Вчера, 18:13
 
КультураРоссияКотласАрхангельская областьВера АлентоваМаргарита СимоньянВладимир МеньшовУмерла Вера Алентова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала