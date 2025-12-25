В Калифорнии еще один человек погиб из-за шторма

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Число погибших в результате шторма в американском штате Калифорния возросло до трех, сообщает местная газета Los Angeles Times со ссылкой на полицию Сан-Диего.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в четверг объявил режим чрезвычайного положения в ряде округов на фоне обрушившегося на штат шторма, сопровождающегося интенсивными ливнями и сильным ветром. Мэр города Реддинг на севере Калифорнии Майк Литтау в понедельник сообщил о гибели человека в результате вызванного сильными дождями наводнения.
«
"Мужчина из Сан-Диего в среду утром погиб после того, как на него упало дерево, (что стало - ред.) третьей по счету смертью, связанной со штормом, который в праздники обрушился на южную Калифорнию", - говорится в материале издания.
Во вторник телеканал ABC сообщал, что жители южной части штата Калифорния, включая Лос-Анджелес, готовятся к приближающемуся шторму: люди накрывают дома брезентом и убирают рождественские украшения, а власти устанавливают барьеры для защиты от возможных оползней со склонов.
