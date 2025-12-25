Шахназаров назвал Алентову человеком необыкновенного обаяния

Режиссер подчеркнул, что ее уход - огромная потеря для культуры и советской, и российской, "потому что она была, конечно, в первую очередь советская, советская русская актриса".

Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.