Шахназаров назвал Алентову человеком необыкновенного обаяния - РИА Новости, 25.12.2025
17:26 25.12.2025
Шахназаров назвал Алентову человеком необыкновенного обаяния
Актриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Народная артистка России Вера Алентова была выдающейся актрисой и человеком необыкновенного обаяния, рассказал РИА Новости режиссер Карен Шахназаров.
Алентова ушла из жизни в четверг в возрасте 83 лет.
Церемония прощания с Верой Алентовой пройдет в Театре Пушкина
Вчера, 15:09
"Вера Валентиновна Алентова - выдающаяся актриса, сыгравшая большое количество ролей, замечательных ролей, которые останутся в памяти российского зрителя на долгие годы, человек была необыкновенного обаяния", - сказал Шахназаров.
Режиссер подчеркнул, что ее уход - огромная потеря для культуры и советской, и российской, "потому что она была, конечно, в первую очередь советская, советская русская актриса".
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас Архангельской области. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.
Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других.
В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России.
Памяти актрисы Веры Алентовой
Вчера, 17:09
 
Россия, Котлас, Архангельская область, Вера Алентова, Карен Шахназаров, ВГИК, Умерла Вера Алентова
 
 
