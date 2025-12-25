В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России - испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Сервис испытывается на трех маршрутах: Москва Нижний Новгород , Москва – Иваново , Москва – Кострома . В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года. … Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий и РЖД на базе Единой биометрической системы", - сообщили там.

Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому – с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.

В аппарате поделились, что идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.

"Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина", - напомнили там.