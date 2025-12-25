Рейтинг@Mail.ru
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
15:03 25.12.2025
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии
В России начали тестировать сервис посадки в поезд по биометрии

Сервис посадки в поезд по биометрии заработает в I квартале 2026 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Скоростной поезд. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России - испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Сервис испытывается на трех маршрутах: МоскваНижний Новгород, Москва – Иваново, Москва – Кострома. В тестировании принимает участие ограниченная группа пассажиров. Ожидается, что сервис станет доступен пользователям в первом квартале 2026 года. … Новое решение, которое позволяет подтвердить личность без предъявления документов, реализовано Центром биометрических технологий и РЖД на базе Единой биометрической системы", - сообщили там.
Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому – с помощью выездной регистрации. После этого останется только предоставить согласие на обработку данных.
В аппарате поделились, что идентификация проводится при посадке в вагон на портативном устройстве проводника. При этом пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность – по паспорту или с помощью биометрии.
"Биометрия добровольна. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг. На сегодняшний день законодательство строго запрещает любую дискриминацию, включая ограничение доступа к услугам для тех, кто решил не регистрировать биометрию. Ее регистрация также возможна только с согласия гражданина", - напомнили там.
В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что компания планирует в начале 2026 года протестировать посадку пассажиров по биометрии на поезд в Иваново или Нижний Новгород.
