Визуализация спроса появилась в сервисе "Яндекс Go"

Сервис в режиме реального времени показывает, как много людей хотят уехать прямо сейчас, сколько машин поблизости и какие из них могут принять заказ. Кроме того, в нем доступна информация о пробках и погодных условиях, которые влияют на спрос и стоимость поездки.