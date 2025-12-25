Рейтинг@Mail.ru
Визуализация спроса появилась в сервисе "Яндекс Go"
Визуализация спроса появилась в сервисе "Яндекс Go"
Визуализация спроса появилась в сервисе "Яндекс Go"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Такси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Визуализация спроса на услуги такси появилась в приложении "Яндекс Go", сообщает пресс-служба компании.
Сервис в режиме реального времени показывает, как много людей хотят уехать прямо сейчас, сколько машин поблизости и какие из них могут принять заказ. Кроме того, в нем доступна информация о пробках и погодных условиях, которые влияют на спрос и стоимость поездки.
Сервис каждую минуту обновляет информацию о количестве людей, которые хотят заказать такси, и числе водителей в радиусе двух-трех километров от точки подачи машины.
Яндекс Go для бизнеса: 95% соискателей ждут от работодателя соцпакет
