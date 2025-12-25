Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Штраф до миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики, предупредила в беседе с РИА Новости заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.

"Получила распространение "мода" на так называемый контент с красной икрой и девушками в шубах на Красной площади в Москве . Создание рекламного контента в таком знаковом месте с особыми правилами использования требует согласования с уполномоченными органами", — рассказала Гринь.

По ее словам, за контент без разрешений грозят штрафы по статьям 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и 14.37 КоАП РФ (Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции) - от 5 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц, незаконно установивших рекламные конструкции, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Кроме того, штраф можно получить за нарушение общественного порядка, причинение вреда здоровью, распространение запрещённого контента и другие противоправные действия. Например, за ролики с поджогами", - добавила юрист.

Она также напомнила, что штрафы грозят и создателям так называемых "видео пранков", например, за ролики с оскорбительными "приставаниями" к гражданам или с детьми, которые выполняют действия, опасные для здоровья.