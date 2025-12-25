Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф
02:21 25.12.2025 (обновлено: 06:08 25.12.2025)
Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф
Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф - РИА Новости, 25.12.2025
Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф
Штраф до миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики, предупредила в... РИА Новости, 25.12.2025
россия
москва
россия
москва
россия, москва
Россия, Москва
Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф

РИА Новости: за съемку рекламных роликов на Красной площади грозит штраф

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Штраф до миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики, предупредила в беседе с РИА Новости заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.
"Получила распространение "мода" на так называемый контент с красной икрой и девушками в шубах на Красной площади в Москве. Создание рекламного контента в таком знаковом месте с особыми правилами использования требует согласования с уполномоченными органами", — рассказала Гринь.
По ее словам, за контент без разрешений грозят штрафы по статьям 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и 14.37 КоАП РФ (Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции) - от 5 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц, незаконно установивших рекламные конструкции, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Кроме того, штраф можно получить за нарушение общественного порядка, причинение вреда здоровью, распространение запрещённого контента и другие противоправные действия. Например, за ролики с поджогами", - добавила юрист.
Она также напомнила, что штрафы грозят и создателям так называемых "видео пранков", например, за ролики с оскорбительными "приставаниями" к гражданам или с детьми, которые выполняют действия, опасные для здоровья.
Гринь сообщила, что полиция вправе пресечь правонарушение и потребовать прекратить действия, если съёмка сопровождается нарушением закона. А контентмейкеров при этом ждет административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), а в некоторых случаях и уголовная - за грубое нарушение общественного порядка.
РоссияМосква
 
 
