Юрист рассказала, за какую съемку на Красной площади можно получить штраф

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Штраф до миллиона рублей может грозить за съемку на Красной площади рекламных роликов, видео с приставаниями к гражданам или хулиганские ролики, предупредила в беседе с РИА Новости заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА, председатель союза юристов-блогеров Елена Гринь.
"Получила распространение "мода" на так называемый контент с красной икрой и девушками в шубах на Красной площади в Москве. Создание рекламного контента в таком знаковом месте с особыми правилами использования требует согласования с уполномоченными органами", — рассказала Гринь.
По ее словам, за контент без разрешений грозят штрафы по статьям 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и 14.37 КоАП РФ (Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции) - от 5 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц, незаконно установивших рекламные конструкции, - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
"Кроме того, штраф можно получить за нарушение общественного порядка, причинение вреда здоровью, распространение запрещённого контента и другие противоправные действия. Например, за ролики с поджогами", - добавила юрист.
Она также напомнила, что штрафы грозят и создателям так называемых "видео пранков", например, за ролики с оскорбительными "приставаниями" к гражданам или с детьми, которые выполняют действия, опасные для здоровья.
Гринь сообщила, что полиция вправе пресечь правонарушение и потребовать прекратить действия, если съёмка сопровождается нарушением закона. А контентмейкеров при этом ждет административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), а в некоторых случаях и уголовная - за грубое нарушение общественного порядка.