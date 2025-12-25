"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 триллиона рублей за 11 месяцев 2025 года, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар", входит в Группу РЭЦ) поддержало экспортные операции российского бизнеса общей суммой 1,4 триллиона рублей за январь–ноябрь 2025 года. Это на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
Основная доля застрахованных сделок пришлась на страны Юго-Восточной Азии (28% от общего объема), СНГ (22%) и Ближнего Востока (9%)
Среди лидеров по объемам поддержки – химическая промышленность и лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, металлургия, фармацевтическая и косметическая, а также химическая промышленность и экспорт услуг.
Значительно вырос объем поддержанного экспорта в Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Белоруссию, Индию, Саудовскую Аравию, Индонезию.
Наибольшим спросом пользовались следующие продукты: страхование отсрочки платежа (для МСП), страхование краткосрочной дебиторской задолженности (среди крупных экспортеров), а также страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера среди продуктов для банков.
"Рост общего объема поддержанных сделок свидетельствует о растущем доверии бизнеса к инструментам страховой поддержки экспорта. В условиях меняющейся глобальной конъюнктуры "Эксар" продолжает адаптировать продукты под потребности экспортеров: мы упрощаем процедуры, расширяем покрытие, внедряем цифровые решения. Наша цель — сделать страховую защиту максимально доступной и понятной для компаний любого масштаба. В 2026 году планируем усилить работу в Африке на перспективных рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.
