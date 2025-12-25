"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 триллиона рублей за 11 месяцев 2025 года, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар", входит в Группу РЭЦ) поддержало экспортные операции российского бизнеса общей суммой 1,4 триллиона рублей за январь–ноябрь 2025 года. Это на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.

Основная доля застрахованных сделок пришлась на страны Юго-Восточной Азии (28% от общего объема), СНГ (22%) и Ближнего Востока (9%)

Среди лидеров по объемам поддержки – химическая промышленность и лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, металлургия, фармацевтическая и косметическая, а также химическая промышленность и экспорт услуг.

Значительно вырос объем поддержанного экспорта в Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Белоруссию, Индию, Саудовскую Аравию, Индонезию.

Наибольшим спросом пользовались следующие продукты: страхование отсрочки платежа (для МСП), страхование краткосрочной дебиторской задолженности (среди крупных экспортеров), а также страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера среди продуктов для банков.