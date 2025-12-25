Рейтинг@Mail.ru
13:47 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/sdelka-2064583993.html
"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей
"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей
экономика
Экономика
"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей

"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей за 11 месяцев 2025 г

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 триллиона рублей за 11 месяцев 2025 года, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар", входит в Группу РЭЦ) поддержало экспортные операции российского бизнеса общей суммой 1,4 триллиона рублей за январь–ноябрь 2025 года. Это на 17% больше показателя за аналогичный период прошлого года", - сказано в сообщении.
Основная доля застрахованных сделок пришлась на страны Юго-Восточной Азии (28% от общего объема), СНГ (22%) и Ближнего Востока (9%)
Среди лидеров по объемам поддержки – химическая промышленность и лесопромышленный комплекс, агропромышленный комплекс, легкая промышленность, металлургия, фармацевтическая и косметическая, а также химическая промышленность и экспорт услуг.
Значительно вырос объем поддержанного экспорта в Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Белоруссию, Индию, Саудовскую Аравию, Индонезию.
Наибольшим спросом пользовались следующие продукты: страхование отсрочки платежа (для МСП), страхование краткосрочной дебиторской задолженности (среди крупных экспортеров), а также страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера среди продуктов для банков.
"Рост общего объема поддержанных сделок свидетельствует о растущем доверии бизнеса к инструментам страховой поддержки экспорта. В условиях меняющейся глобальной конъюнктуры "Эксар" продолжает адаптировать продукты под потребности экспортеров: мы упрощаем процедуры, расширяем покрытие, внедряем цифровые решения. Наша цель — сделать страховую защиту максимально доступной и понятной для компаний любого масштаба. В 2026 году планируем усилить работу в Африке на перспективных рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор "Эксар" Никита Гусаков.
Экономика
 
 
