25.12.2025
07:50 25.12.2025
Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан
Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан - РИА Новости, 25.12.2025
Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан
Санкта-Клаус завершил свое турне по Евразии, посетив все страны на континенте за исключением Белоруссии, Сирии и Афганистана, сообщает объединенное командование РИА Новости, 25.12.2025
Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

NORAD: Санта-Клаус во время облета не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санкта-Клаус завершил свое турне по Евразии, посетив все страны на континенте за исключением Белоруссии, Сирии и Афганистана, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое отслеживает перемещения.
Согласно карте полетов Санта-Клауса, он не стал пролетать над Белоруссией несмотря на то, что посетил все страны, граничащие с ней. Такая же ситуация сложилась в Сирии и Афганистане.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса. 24 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп предупредил плохого Санту, чтобы не вторгался в США
Вчера, 02:01
В то же время маршрут Санты указывает на то, что он не избегает регионов, охваченных вооруженными конфликтами. Так он посетил все страны Африки, включая Южный Судан, а также посетил Западный берег реки Иордан.
По состоянию на 4.00 мск Санта передает подарки жителям Южной Америки и движется на север. Он успел раздать уже более пяти миллиардов подарков.
Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер, указанный в объявлении, вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).
С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля - спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные "Санта-камеры", видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа.
На экране отображается перемещение Санта-Клауса на базе Космических сил NORAD в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Санта-Клаус посетил Россию в рамках ежегодного рождественского турне
Вчера, 01:20
 
