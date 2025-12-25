Санта-Клаус не посетил Белоруссию, Сирию и Афганистан

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Санкта-Клаус завершил свое турне по Евразии, посетив все страны на континенте за исключением Белоруссии, Сирии и Афганистана, сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD), которое отслеживает перемещения.