Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года
03:07 25.12.2025 (обновлено: 09:23 25.12.2025)
Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года
Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года - РИА Новости, 25.12.2025
Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года
В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут оформлять больничные листы, сообщила РИА Новости РИА Новости, 25.12.2025
2025
Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года

РИА Новости: самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января

Сотрудники участковой больницы
Сотрудники участковой больницы. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут оформлять больничные листы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному участию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. В рамках эксперимента они смогут оформлять больничные листы", - сказала Дрожжина.
Самозанятым объяснили, как получить больничный с 1 января
24 декабря, 02:30
24 декабря, 02:30
По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму - 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Парламентарий добавила, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, а изменить решение можно будет раз в год.
"Социальные гарантии расширяются, потому что есть потребность. Сегодня почти половина из числа самозанятых не имеет другого места работы и, соответственно, не застрахована на случай болезни. Новый механизм позволяет таким гражданам самостоятельно обеспечить себе защиту на период временной нетрудоспособности", - отметила она.
Дрожжина уточнила, что правительство РФ по результатам эксперимента представит доклад с оценкой эффективности такой меры.
Более миллиона самозанятых смогут сделать взносы на соцстрахование
9 декабря, 11:37
9 декабря, 11:37
 
Общество Россия Юлия Дрожжина Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала