Самозанятые в России смогут оформлять больничные с 1 января 2026 года

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент, в рамках которого самозанятые смогут оформлять больничные листы, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"В России с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года пройдет эксперимент по добровольному участию самозанятых в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. В рамках эксперимента они смогут оформлять больничные листы", - сказала Дрожжина

По ее словам, участие в эксперименте является добровольным: самозанятый до 30 сентября 2027 года включительно сможет подать заявление в территориальный орган страховщика и самостоятельно выбрать страховую сумму - 35 или 50 тысяч рублей, от которой будет зависеть размер ежемесячного взноса. Парламентарий добавила, что право на пособие по временной нетрудоспособности возникнет после шести месяцев непрерывной уплаты взносов, а изменить решение можно будет раз в год.

"Социальные гарантии расширяются, потому что есть потребность. Сегодня почти половина из числа самозанятых не имеет другого места работы и, соответственно, не застрахована на случай болезни. Новый механизм позволяет таким гражданам самостоятельно обеспечить себе защиту на период временной нетрудоспособности", - отметила она.