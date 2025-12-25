https://ria.ru/20251225/saldo-2064573958.html
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области - РИА Новости, 25.12.2025
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Ситуация на линии фронта в Херсонской области стабильно напряженная, противник ежедневно ведет обстрелы населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:09:00+03:00
2025-12-25T13:09:00+03:00
2025-12-25T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река)
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Сальдо: ситуация на линии фронта в Херсонской области стабильно напряженная