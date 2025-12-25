Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 25.12.2025
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области
Ситуация на линии фронта в Херсонской области стабильно напряженная, противник ежедневно ведет обстрелы населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор...
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
днепр (река)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (река)
Сальдо рассказал о ситуации на линии фронта в Херсонской области

Сальдо: ситуация на линии фронта в Херсонской области стабильно напряженная

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Ситуация на линии фронта в Херсонской области стабильно напряженная, противник ежедневно ведет обстрелы населенных пунктов, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"На линии фронта ситуация постоянно напряженно-стабильная. Ежедневно враг пытается обстреливать с помощью артиллерии и минометов левобережье и все населенные пункты, которые находятся вдоль Днепра. Одновременно применяются средств воздушного нападения", - сказал Сальдо.
По его словам, противник пытается атаковать объекты критической и жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
"Наши военные сейчас все больше и больше приспосабливаются к методам введения нападений противника. Все больше и больше средств защиты радиоэлектронной борьбы самых современных на территории Херсонской области устанавливается. В общем, наши воины держат серьезную оборону с неба", - сказал губернатор.
