Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
18:45 25.12.2025 (обновлено: 19:40 25.12.2025)
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК - РИА Новости, 25.12.2025
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
Уточнен ущерб от деятельности экс-замглавы Ростовской области, он составил более 200 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного... РИА Новости, 25.12.2025
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
россия
происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК

СК: 200 млн рублей составил ущерб от действий экс-замглавы Ростовской области

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уточнен ущерб от деятельности экс-замглавы Ростовской области, он составил более 200 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе губернатора региона - министре транспорта Владимире Окуневе.
"В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее в ведомстве сообщили, что бывший замгубернатора Ростовской области заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. По данным правоохранителей, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашения между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.
Фигурант объявлен в розыск, следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что суд изъял в доход государства имущество Окунева, его бывшего зама и их родственников, полученное коррупционным путем. В казну РФ было взыскано в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей.
ПроисшествияРостовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
