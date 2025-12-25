https://ria.ru/20251225/rostov-2064706592.html
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
Уточнен ущерб от деятельности экс-замглавы Ростовской области, он составил более 200 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного...
происшествия
ростовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
россия
Ростовский экс-замглавы нанес ущерб на 200 миллионов рублей, сообщил СК
СК: 200 млн рублей составил ущерб от действий экс-замглавы Ростовской области
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уточнен ущерб от деятельности экс-замглавы Ростовской области, он составил более 200 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе губернатора региона - министре транспорта Владимире Окуневе.
"В связи с действиями фигуранта государственное унитарное предприятие привлечено к административной ответственности, что повлекло причинение ущерба ему в размере более 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее в ведомстве сообщили, что бывший замгубернатора Ростовской области заочно обвиняется в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. По данным правоохранителей, фигурант в период работы директором предприятия фактически осуществлял управление юрлицом-конкурентом на рынке работ по строительству, ремонту и содержанию автодорог. Таким образом было заключено антиконкурентное соглашения между организациями: они совместно участвовали в закупках, совершая действия, направленные на поддержание цен и заключение госконтрактов по максимально высокой стоимости.
Фигурант объявлен в розыск, следствием рассматривается вопрос о заочном избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что суд изъял в доход государства имущество Окунева, его бывшего зама и их родственников, полученное коррупционным путем. В казну РФ было взыскано в том числе 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей.