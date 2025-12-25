Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 25.12.2025 (обновлено: 08:27 25.12.2025)
https://ria.ru/20251225/rosteh-2064503486.html
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов - РИА Новости, 25.12.2025
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов
Завершающийся 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолётов, ряд заводов уже завершили производственную программу, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T08:13:00+03:00
2025-12-25T08:27:00+03:00
безопасность
россия
вадим бадеха
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
су-35с
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9b7d59e5dbfee8b4785791357fa6c7e3.jpg
https://ria.ru/20251223/oruzhie-2064142682.html
https://ria.ru/20251225/rosteh-2064502457.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f8f46a91526e84cf854306a37e84f239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии, су-35с
Безопасность, Россия, Вадим Бадеха, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России, Су-35С
"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов

"Ростех": 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолетов

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Минобороны России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Завершающийся 2025 год стал рекордным в России по выпуску боевых самолётов, ряд заводов уже завершили производственную программу, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех" изготовила и передала Минобороны России очередные партии многофункциональных истребителей Су-35С, последние в этом году. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России.
Истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия
23 декабря, 17:16
"Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме", - говорится в сообщении.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, слова которого приводит пресс-служба, назвал 2025 год "годом ударной работы" для предприятий корпорации, задействованных в выполнении гособоронзаказа.
"Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России", - сказал Бадеха.
Истребители СУ-35С - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Ростех" назвал Су-35С одним из самых востребованных истребителей
Вчера, 08:03
 
БезопасностьРоссияВадим БадехаРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы РоссииСу-35С
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала