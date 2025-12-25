"Ростех" назвал 2025 год рекордным по выпуску боевых самолетов

"Уходящий год стал рекордным по выпуску боевых самолетов. План производства истребителей Су-35С выполнен в полном объеме", - говорится в сообщении.

"Ряд наших заводов уже справился с производственной программой текущего года. Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России", - сказал Бадеха.