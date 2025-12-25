"Ростех" назвал Су-35С одним из самых востребованных истребителей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Истребитель Су-35С стал одним из самых востребованных самолётов российской боевой авиации, на счету этих машин наибольшее количество уничтоженных в ходе спецоперации целей, Истребитель Су-35С стал одним из самых востребованных самолётов российской боевой авиации, на счету этих машин наибольшее количество уничтоженных в ходе спецоперации целей, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолёт эффективно бьет противника на рекордных дальностях в несколько сотен километров. Истребитель способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения, отметили в госкорпорации.