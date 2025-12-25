"Ростех" назвал Су-35С одним из самых востребованных истребителей

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Истребитель Су-35С стал одним из самых востребованных самолётов российской боевой авиации, на счету этих машин наибольшее количество уничтоженных в ходе спецоперации целей, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в "Ростех", изготовила и передала Минобороны России очередные партии многофункциональных истребителей Су-35С, последние в этом году. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы ВКС России.
"Су-35С – один из самых востребованных в войсках самолетов. На его счету – наибольшее количество уничтоженных целей в ходе СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолёт эффективно бьет противника на рекордных дальностях в несколько сотен километров. Истребитель способен применять всю номенклатуру современного авиационного вооружения, отметили в госкорпорации.
"Он оснащен высокоинтеллектуальной электроникой, включая передовую систему радиоэлектронного противодействия и обороны. За совокупность передовых характеристик истребитель заслуженно получает самые высокие оценки летчиков", - добавили в пресс-службе.
