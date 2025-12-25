https://ria.ru/20251225/rost-2064510684.html
Хуснуллин оценил темпы строительного роста в России
Строительный рост в России удалось сохранить по итогам года, он составил 3%, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат... РИА Новости, 25.12.2025
россия
