Хуснуллин оценил темпы строительного роста в России
09:29 25.12.2025
Хуснуллин оценил темпы строительного роста в России
экономика, россия, марат хуснуллин
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин оценил темпы строительного роста в России

Хуснуллин: строительство в России за год выросло на три процента

© РИА Новости / Кривобок РусланСтроительство комплекса жилых зданий
Строительство комплекса жилых зданий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Строительство комплекса жилых зданий. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Строительный рост в России удалось сохранить по итогам года, он составил 3%, сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
"Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%", - сообщил Хуснуллин в ходе открытого заседания правительственной комиссии по региональному развитию.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Хуснуллин объяснил, зачем продлевали мораторий на штрафы для застройщиков
20 декабря, 20:31
 
Экономика
 
 
