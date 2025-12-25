Рейтинг@Mail.ru
"Защитники Отечества" откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР
25.12.2025
"Защитники Отечества" откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР
общество
россия
луганская народная республика
реутов
анна цивилева
владимир путин
общество, россия, луганская народная республика, реутов, анна цивилева, владимир путин
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Реутов, Анна Цивилева, Владимир Путин
"Защитники Отечества" откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР

Цивилева: "Защитники Отечества" откроют муниципальные филиалы в ДНР и ЛНР

Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей
Сотрудница филиала фонда Защитники Отечества общается с посетительницей - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Сотрудница филиала фонда "Защитники Отечества" общается с посетительницей. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Муниципальные филиалы фонда "Защитники Отечества" откроются в Донецкой и Луганской Народных Республиках, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"Донецкая и Луганская Народные Республики - точно такая же ситуация, потому что и протяженность, и безопасность перемещения, они тоже очень важны. Мы хотим все-таки быть ближе к нашим ветеранам, поэтому, чтобы меньше приходилось людям переезжать, подвергаться риску, мы приняли решение, что в этих субъектах мы также откроем дополнительные филиалы", - сказала Цивилева на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности фонда "Защитники Отечества" в 2025 году, отвечая на вопрос РИА Новости о том, где откроются следующие муниципальные филиалы фонда.
По ее словам, многие ветераны приходят решать возникшие вопросы лично, потому что прямой контакт более информативен, и в будущем такая практика работы в "одно окно" должна распространиться повсеместно.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Реутове открылся первый муниципальный отдел фонда. Такие отделы призваны повысить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда - адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
Путин отметил работу Цивилевой в Фонде "Защитники Отечества"
