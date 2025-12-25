Рейтинг@Mail.ru
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:22 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064741679.html
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова - РИА Новости, 25.12.2025
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от омбудсмена Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца письмо с требованием... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T23:22:00+03:00
2025-12-25T23:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сумская область
татьяна москалькова
дмитрий лубинец
верховная рада украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e91e531e7d5830a29eb3489aea2904c.jpg
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021820060.html
россия
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149558/30/1495583053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1f843a202391c81e9cdc5418bad5346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сумская область, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сумская область, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, В мире
Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова

Москвалькова: Россия не похищала, а спасла 50 украинцев

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от омбудсмена Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца письмо с требованием освободить якобы вывезенных российскими военными 50 украинцев, и заявила, что Россия спасала этих людей.
"Буквально вчера я получила письмо от украинского омбудсмена о том, что российские военнослужащие насильно вывезли из Сумской области на территорию России 50 человек. И требовал, соблюдая нормы международного права, немедленно их освободить... Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород", - сказала Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда".
Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.
Российские военные, возвращенные из плена в результате обмена - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Москалькова поблагодарила Минобороны за организацию обмена пленными
9 июня, 15:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСумская областьТатьяна МоскальковаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала