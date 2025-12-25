Россия не похищала, а спасла 50 украинцев, заявила Москвалькова

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от омбудсмена Верховной Рады Украины Дмитрия Лубинца письмо с требованием освободить якобы вывезенных российскими военными 50 украинцев, и заявила, что Россия спасала этих людей.
"Буквально вчера я получила письмо от украинского омбудсмена о том, что российские военнослужащие насильно вывезли из Сумской области на территорию России 50 человек. И требовал, соблюдая нормы международного права, немедленно их освободить... Российские войска, спасая людей, которые оказались в зоне бедствия, в зоне боевых действий, перевезли их в безопасное место в Белгород", - сказала Москалькова в интервью радио "Комсомольская правда".
Москалькова объяснила, что украинская сторона не организовала гуманитарный коридор, чтобы граждане Украины, зная о наступлении российских войск, могли уйти в глубь страны. Российские военнослужащие, в свою очередь, перевезли людей, которые оказались в зоне боевых действий, на территорию РФ.