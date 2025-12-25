В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа

Рейтинг@Mail.ru
16:03 25.12.2025
Пассажиры в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пассажиры столичного аэропорта "Домодедово" могут поучаствовать в предновогодней программе на площадке терминала "Аэроэкспресс", передает корреспондент РИА Новости.
Здесь подготовлены бесплатные театрализованные представления, викторины, фотозона, а также подарки для пассажиров.
Кроме того, у пассажиров есть возможность написать и отправить письмо Деду Морозу, а также посетить дегустационную зону "Московское чаепитие", где можно выпить фирменный чай.
Предновогодняя программа проходит в терминале "Аэроэкспресса" 25 и 26 декабря.
Путешествие на поезде - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Новый год на поезде. В какие железнодорожные круизы поехать зимой
6 ноября, 08:01
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
