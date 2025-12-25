https://ria.ru/20251225/rossiya-2064654160.html
В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа
В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа
В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа
Пассажиры столичного аэропорта "Домодедово" могут поучаствовать в предновогодней программе на площадке терминала "Аэроэкспресс", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.12.2025
В аэропорту "Домодедово" проходит предновогодняя программа
