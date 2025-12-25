Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам России необходимо ежегодно формировать для точного прогнозирования потребности страны в специалистах, сообщил президенту РФ Владимиру Путину возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Кадры" губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По его словам, уже к 2032 году две трети кадрового спроса будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением. Он подчеркнул, что система СПО уже активно перестраивается под этот запрос, а ранняя профориентация школьников играет существенную роль в формировании будущих кадров.