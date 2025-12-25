Рейтинг@Mail.ru
Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064641649.html
Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели
Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели - РИА Новости, 25.12.2025
Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели
Детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам России необходимо ежегодно формировать для точного прогнозирования потребности страны в... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:42:00+03:00
2025-12-25T15:42:00+03:00
экономика
россия
калужская область
владислав шапша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cc9bab21c25e68bf046bdc4f3a812ba.jpg
https://ria.ru/20250625/shapsha-2025271502.html
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_36321191be701b2345ab257d3fdfbe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, калужская область, владислав шапша, владимир путин
Экономика, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин
Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели

Шапша предложил ежегодно прогнозировать потребности России в кадрах

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Правительство Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам России необходимо ежегодно формировать для точного прогнозирования потребности страны в специалистах, сообщил президенту РФ Владимиру Путину возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Кадры" губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Для точного прогнозирования потребности страны в специалистах мы предлагаем ежегодно формировать детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам и параллельно улучшать качество информации, которое поступает сегодня к нам от работодателей", - сказал Шапша на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики России.
По его словам, уже к 2032 году две трети кадрового спроса будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением. Он подчеркнул, что система СПО уже активно перестраивается под этот запрос, а ранняя профориентация школьников играет существенную роль в формировании будущих кадров.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Шапша назвал причину кадрового кризиса в России
25 июня, 10:37
 
ЭкономикаРоссияКалужская областьВладислав ШапшаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала