Шапша предложил ежегодно формировать экономические показатели

Экономика, Россия, Калужская область, Владислав Шапша, Владимир Путин
Шапша предложил ежегодно прогнозировать потребности России в кадрах
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам России необходимо ежегодно формировать для точного прогнозирования потребности страны в специалистах, сообщил президенту РФ Владимиру Путину возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Кадры" губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"Для точного прогнозирования потребности страны в специалистах мы предлагаем ежегодно формировать детальные экономические показатели по всем отраслям и регионам и параллельно улучшать качество информации, которое поступает сегодня к нам от работодателей", - сказал Шапша
на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики России
.
По его словам, уже к 2032 году две трети кадрового спроса будут составлять специалисты со средним профессиональным образованием и профессиональным обучением. Он подчеркнул, что система СПО уже активно перестраивается под этот запрос, а ранняя профориентация школьников играет существенную роль в формировании будущих кадров.