"Я предупреждаю". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Риск военного конфликта между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 25.12.2025
Дэвис: риск прямого столкновения России и НАТО растет с каждым годом