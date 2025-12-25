Рейтинг@Mail.ru
15:39 25.12.2025 (обновлено: 21:22 25.12.2025)
"Я предупреждаю". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
"Я предупреждаю". В США сделали громкое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 25.12.2025
"Я предупреждаю". В США сделали громкое заявление о войне с Россией
Риск военного конфликта между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:39:00+03:00
2025-12-25T21:22:00+03:00
"Я предупреждаю". В США сделали громкое заявление о войне с Россией

Дэвис: риск прямого столкновения России и НАТО растет с каждым годом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Риск военного конфликта между Россией и НАТО со временем только возрастает, такое мнение выразил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Мир стремительно движется к военному конфликту между Россией и НАТО. Европейцы посеяли семена будущего конфликта, а теперь поливают и удобряют их. Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", — написал он.
По словам Дэвиса, ничто за последние четыре года "не указывает на замедление этой тенденции".
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
