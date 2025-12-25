Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
15:28 25.12.2025
Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП
Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах... РИА Новости, 25.12.2025
общество, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Общество, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин призвал пересмотреть требования к выпускникам вузов и колледжей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах России завышены, избыточные критерии необходимо пересмотреть.
"Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности приведенных в профессиональных стандартах и нормативных актах, явно завышены", — сказал Шохин.
"Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе, внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы", - добавил он.
Глава РСПП отметил, что завышенные требования создают барьеры для трудоустройства молодых людей, сдерживают вертикальную мобильность и карьерный рост работников.
Кроме того, Шохин рассказал, что около 40 университетов в России проводят эксперимент по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В ГД внесли проект об ужесточении правил приема иностранцев в колледжи
Общество Россия Александр Шохин Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
