Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП
Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах...
россия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах России завышены, избыточные критерии необходимо пересмотреть.
"Хочу обратить внимание еще на одну проблему, которая затрагивает интересы выпускников вузов, колледжей и действующих работников. Требования к опыту практической деятельности и уровню образования в ряде квалификационных характеристик, в частности приведенных в профессиональных стандартах и нормативных актах, явно завышены", — сказал Шохин
.
"Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе, внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы", - добавил он.
Глава РСПП
отметил, что завышенные требования создают барьеры для трудоустройства молодых людей, сдерживают вертикальную мобильность и карьерный рост работников.
Кроме того, Шохин рассказал, что около 40 университетов в России
проводят эксперимент по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации.