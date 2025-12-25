Требования к выпускникам вузов и колледжей завышены, заявил глава РСПП

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава РСПП Александр Шохин выразил мнение, что требования к выпускникам вузов и колледжей по практическому опыту и образованию в профессиональных стандартах России завышены, избыточные критерии необходимо пересмотреть.

"Избыточные требования необходимо, на наш взгляд, пересмотреть, в том числе, внеся соответствующие изменения в профессиональные стандарты и иные нормативные документы, которые содержат характеристики уровня образования и опыта работы", - добавил он.