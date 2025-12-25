Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске

ВАРШАВА, 25 дек – РИА Новости. Здания генерального консульства России в Гданьске находятся в бессрочном безвозмездном пользовании РФ, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

Консульство России Гданьске прекратило функционировать в понедельник, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее консульство России в Польше . Ранее были закрыты консульские представительства в Кракове Познани . В среду телеканал Polsat сообщил о том, что гданьские чиновники пытались захватить здания, но их не впустили внутрь.

"Мы считаем, что эти здания находятся в российской собственности. Все сотрудники генерального консульства оттуда выехали. Там находится сотрудник посольства, отвечающий за обеспечение сохранности этого объекта", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что сообщения о попытке захвата очень преувеличены и не соответствуют действительности.

"То, что польские СМИ написали о попытке захвата здания 23 декабря, - не соответствует действительности. Днем два человека подошли к зданию, позвонили в дверь, минуту постояли и ушли. Мы на это даже не обратили внимания", - рассказал дипломат.

Он рассказал, что два здания, где ранее работало генеральное консульство, были предоставлены СССР в качестве компенсации за другую недвижимость в Гданьске.

"В начале 1950-х годов эти здания нам были предоставлены взамен советской недвижимости, которая была утеряна в годы Второй мировой войны. Были подписаны соответствующие акты о передаче в бессрочное безвозмездное пользование городом Гданьск взамен за нашу собственность, которая находилась в нашем владении еще с 18-го века", - рассказал временный поверенный.

Он отметил, что до 90-х годов прошлого века никаких претензий с польской стороны по поводу недвижимости не предъявлялось. "После польская сторона выдумала некую теорию о якобы бездоговорном использовании нами этих объектов и стали начислять арендную плату", - рассказал собеседник агентства.