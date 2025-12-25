Рейтинг@Mail.ru
15:17 25.12.2025 (обновлено: 15:28 25.12.2025)
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске
Российский дипломат в Польше рассказал о ситуации с консульством в Гданьске

Ордаш: российское консульство в Гданьске находится в бессрочном пользовании РФ

© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске Генконсульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Гданьске
Генконсульство России в Гданьске. Архивное фото
ВАРШАВА, 25 дек – РИА Новости. Здания генерального консульства России в Гданьске находятся в бессрочном безвозмездном пользовании РФ, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
Консульство России в Гданьске прекратило функционировать в понедельник, так как МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее консульство России в Польше. Ранее были закрыты консульские представительства в Кракове и Познани. В среду телеканал Polsat сообщил о том, что гданьские чиновники пытались захватить здания, но их не впустили внутрь.
"Мы считаем, что эти здания находятся в российской собственности. Все сотрудники генерального консульства оттуда выехали. Там находится сотрудник посольства, отвечающий за обеспечение сохранности этого объекта", - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что сообщения о попытке захвата очень преувеличены и не соответствуют действительности.
"То, что польские СМИ написали о попытке захвата здания 23 декабря, - не соответствует действительности. Днем два человека подошли к зданию, позвонили в дверь, минуту постояли и ушли. Мы на это даже не обратили внимания", - рассказал дипломат.
Он рассказал, что два здания, где ранее работало генеральное консульство, были предоставлены СССР в качестве компенсации за другую недвижимость в Гданьске.
"В начале 1950-х годов эти здания нам были предоставлены взамен советской недвижимости, которая была утеряна в годы Второй мировой войны. Были подписаны соответствующие акты о передаче в бессрочное безвозмездное пользование городом Гданьск взамен за нашу собственность, которая находилась в нашем владении еще с 18-го века", - рассказал временный поверенный.
Он отметил, что до 90-х годов прошлого века никаких претензий с польской стороны по поводу недвижимости не предъявлялось. "После польская сторона выдумала некую теорию о якобы бездоговорном использовании нами этих объектов и стали начислять арендную плату", - рассказал собеседник агентства.
"Мы это не признаем, мы считаем, что эти здания являются нашей собственностью, полученной в бессрочное безвозмездное пользование", - заключил он.
Кшиштоф Краевский - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Послу Польши в России вручили ноту о закрытии генконсульства в Иркутске
27 ноября, 11:52
 
Заголовок открываемого материала