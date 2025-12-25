Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
15:14 25.12.2025
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100 - РИА Новости, 25.12.2025
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
Авиабомбу ФАБ-100 нашли во время строительных работ в 50 метрах от жилого дома в Калининграде, сейчас ее выводят на полигон для уничтожения, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2025
калининград
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100

В Калининграде во время строительных работ нашли авиабомбу ФАБ-100

КАЛИНИНГРАД, 25 дек – РИА Новости. Авиабомбу ФАБ-100 нашли во время строительных работ в 50 метрах от жилого дома в Калининграде, сейчас ее выводят на полигон для уничтожения, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС.
"От дежурного ЕДДС ГО "город Калининград" поступило сообщение о том, что на стройке в Калининграде, на перекрестке улицы Галицкого и переулка Бесселя, найдена авиабомба ФАБ-100 и находится на расстоянии 50 метров от жилого дома. В настоящее время бомба выводится на полигон для ликвидации", - сказали в пресс-службе.
Фугасная авиационная бомба или сокращенно имеет массу 100 килограммов и массу взрывчатого вещества 70 килограммов. Производство ФАБ-100 все годы Великой Отечественной войны держалось на уровне 50-70% общего количества выпускаемых фугасных авиабомб.
Боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный в Орле - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Орле на территории недействующего аэропорта нашли авиабомбу времен войны
26 сентября, 16:34
 
