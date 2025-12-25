https://ria.ru/20251225/rossiya-2064630087.html
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100 - РИА Новости, 25.12.2025
В Калининграде рядом с жилым домом нашли авиабомбу ФАБ-100
Авиабомбу ФАБ-100 нашли во время строительных работ в 50 метрах от жилого дома в Калининграде, сейчас ее выводят на полигон для уничтожения, сообщили РИА... РИА Новости, 25.12.2025
2025
