Шапша предложил организовать мониторинг профориентации учащихся - РИА Новости, 25.12.2025
14:54 25.12.2025
Шапша предложил организовать мониторинг профориентации учащихся
Глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на... РИА Новости, 25.12.2025
общество, россия, калужская область, липецкая область, владислав шапша
Общество, Россия, Калужская область, Липецкая область, Владислав Шапша
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования.
"Большой потенциал масштабирования этого проекта на всю страну, при этом формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования. Предлагаем его организовать. Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства", - сказал Шапша в ходе доклада президенту РФ на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
В рамках нацпроекта "Кадры" глава комиссии предложил создать подобные центры в каждом регионе России. По его словам, модернизированные кадровые центры работы России стали эффективными партнерами бизнеса.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Шапша назвал причину кадрового кризиса в России
25 июня, 10:37
 
ОбществоРоссияКалужская областьЛипецкая областьВладислав Шапша
 
 
