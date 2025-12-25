Шапша предложил организовать мониторинг профориентации учащихся

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава комиссии Госсовета "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил организовать мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования.
"Большой потенциал масштабирования этого проекта на всю страну, при этом формированию более эффективной кадровой политики способствовал бы мониторинг профориентации и маршрутизации обучающихся на всех уровнях образования. Предлагаем его организовать. Примером комплексного подхода является Липецкая область, создавшая первый в стране молодежный центр карьеры, сопровождающий молодежь от школы до трудоустройства", - сказал Шапша в ходе доклада президенту РФ на заседании Госсовета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ.
В рамках нацпроекта "Кадры" глава комиссии предложил создать подобные центры в каждом регионе России. По его словам, модернизированные кадровые центры работы России стали эффективными партнерами бизнеса.
