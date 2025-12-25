https://ria.ru/20251225/rossiya-2064615707.html
Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Системы среднего и высшего профессионального образования требуют фундаментальной перезагрузки, нужно сблизить запросы экономики с программами подготовки, доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета председатель комиссии "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша
отметил, что был сформирован комплекс решений, который охватывает три временных горизонта. В краткосрочном периоде критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей, пояснил он.
"Среднесрочный период, который требует фундаментальной перезагрузки систем среднего и высшего профессионального образования. И здесь наша цель – максимально сблизить запросы экономики с программами подготовки, обеспечить массовый и целенаправленный выпуск профессионалов, способных решать задачи национального развития", - сказал Шапша.
В долгосрочной перспективе, по его словам, предстоит обновить образовательные стандарты, сделав ставку на цифровую грамотность, на гибкие навыки, на культуру непрерывного обучения в течение всей жизни.