25.12.2025
14:49 25.12.2025
Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров
Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров
общество
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Системы среднего и высшего профессионального образования требуют фундаментальной перезагрузки, нужно сблизить запросы экономики с программами подготовки, доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета председатель комиссии "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша отметил, что был сформирован комплекс решений, который охватывает три временных горизонта. В краткосрочном периоде критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей, пояснил он.
"Среднесрочный период, который требует фундаментальной перезагрузки систем среднего и высшего профессионального образования. И здесь наша цель – максимально сблизить запросы экономики с программами подготовки, обеспечить массовый и целенаправленный выпуск профессионалов, способных решать задачи национального развития", - сказал Шапша.
В долгосрочной перспективе, по его словам, предстоит обновить образовательные стандарты, сделав ставку на цифровую грамотность, на гибкие навыки, на культуру непрерывного обучения в течение всей жизни.
РоссияКалужская областьВладислав ШапшаВладимир ПутинОбщество
 
 
