Шапша призвал сблизить запросы экономики с программами подготовки кадров

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Системы среднего и высшего профессионального образования требуют фундаментальной перезагрузки, нужно сблизить запросы экономики с программами подготовки, доложил президенту РФ Владимиру Путину на заседании Госсовета председатель комиссии "Кадры", губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Шапша отметил, что был сформирован комплекс решений, который охватывает три временных горизонта. В краткосрочном периоде критически важно оперативно перераспределить трудовые ресурсы в пользу высокопроизводительных проектов, организовать ускоренное переобучение, адаптацию кадров под конкретные нужды работодателей, пояснил он.

"Среднесрочный период, который требует фундаментальной перезагрузки систем среднего и высшего профессионального образования. И здесь наша цель – максимально сблизить запросы экономики с программами подготовки, обеспечить массовый и целенаправленный выпуск профессионалов, способных решать задачи национального развития", - сказал Шапша.