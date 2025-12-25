Рейтинг@Mail.ru
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064539498.html
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 25.12.2025
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России
Представленный Владимиром Зеленским план по завершению боевых действий на Украине никак не учитывает условия России, заявил отставной подполковник ВС США Дениэл РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T11:19:00+03:00
2025-12-25T11:19:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир зеленский
запорожская аэс
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_0:129:3348:2012_1920x0_80_0_0_d1f3bca6efbbc624e1b95ebcec128071.jpg
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064511857.html
https://ria.ru/20251225/zelenskiy-2064510016.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047027581_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_a13d0823408612f3e97e5a872c4f7b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир зеленский, запорожская аэс, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев
"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России

Дэвис: план Зеленского по Украине не учитывает условия России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСаммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представленный Владимиром Зеленским план по завершению боевых действий на Украине никак не учитывает условия России, заявил отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X.
«
"Это, вероятно, последний шанс для нас добиться чего-то хорошего для Украины. Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путем для нее будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной", — написал он.
Рождественское заявление Владимира Зеленского. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рождественское заявление Зеленского вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:40
Эксперт указал, что вариант Киева никак не поспособствует урегулированию конфликта.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию. Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно.
Он подчеркнул, что Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.
Кадр рождественского обращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Он не христианин". Скандальный поступок Зеленского возмутил журналиста
Вчера, 09:24
 
В миреРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала