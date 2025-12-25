"Последний шанс". В США сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Представленный Владимиром Зеленским план по завершению боевых действий на Украине никак не учитывает условия России, заявил отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X.
«
"Это, вероятно, последний шанс для нас добиться чего-то хорошего для Украины. Если мы откажемся пойти на какие-либо из основных условий России, то единственным оставшимся путем для нее будет военное продвижение, в ходе которого мы пожертвуем Украиной", — написал он.
Эксперт указал, что вариант Киева никак не поспособствует урегулированию конфликта.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию. Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно.
Он подчеркнул, что Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.