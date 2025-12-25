Россия не ищет альтернативные форматы после выхода из ПАСЕ, заявил Чернышов

ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия, выйдя из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не нуждается в поисках альтернативных форматов, она самодостаточна и 20 лет работает в Ассамблее парламентов Азии, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).