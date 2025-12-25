Рейтинг@Mail.ru
07:37 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064501066.html
Россия не ищет альтернативные форматы после выхода из ПАСЕ, заявил Чернышов
Россия не ищет альтернативные форматы после выхода из ПАСЕ, заявил Чернышов
россия
катар
азия
борис чернышов (депутат)
парламентская ассамблея совета европы
госдума рф
лдпр
россия, катар, азия, борис чернышов (депутат), парламентская ассамблея совета европы, госдума рф, лдпр
Россия, Катар, Азия, Борис Чернышов (депутат), Парламентская ассамблея Совета Европы, Госдума РФ, ЛДПР
© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия, выйдя из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не нуждается в поисках альтернативных форматов, она самодостаточна и 20 лет работает в Ассамблее парламентов Азии, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Парламентарий принял участие в заседании азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию
17 декабря, 13:32
"Мы серьезно вовлечены в работу Ассамблеи парламентов Азии, я являюсь ее вице-председателем, Россия возглавляет в этом периоде комитет по социальным вопросам и культуре... Мы не ищем замен для европейских парламентских объединений, мы работаем в этой ассамблее 20 лет. Нам не нужно, чтобы кто-то кого-то заменял. Мы не ищем парламенты-субституты, не ищем, куда бы притулиться. Нам не надо кого-то заменять, мы самодостаточны, и Ассамблея парламентов Азии тоже самодостаточна", - сказал Чернышов.
По его мнению, азиатская ассамблея не так на слуху, как ПАСЕ, потому что с ней не связано такое количество скандалов. "ПАСЕ - это скандалисты, по сути, это люди, которых собрали по всей Европе по разным признакам, и среди них много фриков. Здесь нет фриков, здесь обычные граждане своих стран, депутаты, представители элит арабских, восточных государств. Они не заинтересованы в том, чтобы кого-то обвинять, привлекать внимание, навязывать нетрадиционные ценности, в этом плюс. В Ассамблее парламентов Азии нет столько скандалов, шума и возни", - добавил депутат.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Юлиан Булай - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Глава группы в ПАСЕ заявил пранкерам, что Россия не должна существовать
17 декабря, 11:19
 
