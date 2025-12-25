Россия не ищет альтернативные форматы после выхода из ПАСЕ, заявил Чернышов

ДОХА, 25 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Россия, выйдя из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не нуждается в поисках альтернативных форматов, она самодостаточна и 20 лет работает в Ассамблее парламентов Азии, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Парламентарий принял участие в заседании азиатской парламентской ассамблеи в Катаре.
"Мы серьезно вовлечены в работу Ассамблеи парламентов Азии, я являюсь ее вице-председателем, Россия возглавляет в этом периоде комитет по социальным вопросам и культуре... Мы не ищем замен для европейских парламентских объединений, мы работаем в этой ассамблее 20 лет. Нам не нужно, чтобы кто-то кого-то заменял. Мы не ищем парламенты-субституты, не ищем, куда бы притулиться. Нам не надо кого-то заменять, мы самодостаточны, и Ассамблея парламентов Азии тоже самодостаточна", - сказал Чернышов.
По его мнению, азиатская ассамблея не так на слуху, как ПАСЕ, потому что с ней не связано такое количество скандалов. "ПАСЕ - это скандалисты, по сути, это люди, которых собрали по всей Европе по разным признакам, и среди них много фриков. Здесь нет фриков, здесь обычные граждане своих стран, депутаты, представители элит арабских, восточных государств. Они не заинтересованы в том, чтобы кого-то обвинять, привлекать внимание, навязывать нетрадиционные ценности, в этом плюс. В Ассамблее парламентов Азии нет столько скандалов, шума и возни", - добавил депутат.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.