Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossiya-2064484324.html
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза - РИА Новости, 25.12.2025
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза
Девушки в России чаще всего просят под Новый год встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, а также счастья и здоровья родным, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T01:27:00+03:00
2025-12-25T01:27:00+03:00
общество
россия
великий устюг
дед мороз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038063375_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_447d4a54e809a263213addcf5c542e65.jpg
https://ria.ru/20251224/moroz-2064375945.html
россия
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038063375_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_7c251ddaae38bb351323c96010d85692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, великий устюг, дед мороз
Общество, Россия, Великий Устюг, Дед Мороз
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза

РИА Новости: девушки в России просят у Деда Мороза мужчину мечты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Девушки в России чаще всего просят под Новый год встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, а также счастья и здоровья родным, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз.
"Молодые девушки и женщины чаще всего просят встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, счастья и здоровья родным, хорошей учебы детям", - сказал зимний волшебник.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Дед Мороз рассказал, сколько писем получает
24 декабря, 15:28
 
ОбществоРоссияВеликий УстюгДед Мороз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала