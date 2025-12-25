https://ria.ru/20251225/rossiya-2064484324.html
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза
Стало известно, что просят девушки у Деда Мороза
Девушки в России чаще всего просят под Новый год встречу с мужчиной их мечты, путевку на море, а также счастья и здоровья родным, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.12.2025
