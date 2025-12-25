Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год - РИА Новости, 25.12.2025
08:48 25.12.2025
Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год
общество
superjob
новый год
https://ria.ru/20251215/podarok-2062022683.html
общество, superjob, новый год
Общество, SuperJob, Новый год
Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год

SuperJob: 35 процентов россиян никогда не получали плохих подарков

© Фото : Unsplash/Thought CatalogПодарки под елкой
Подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© Фото : Unsplash/Thought Catalog
Подарки под елкой . Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний подарок, который не нравится или не подходит - не такая уж редкая ситуация, однако более трети россиян говорят, что никогда не получали плохих презентов, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"35% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков", - показало исследование, основанное на опросе 1600 респондентов.
Среди неудачных подарков лидируют одежда и аксессуары (7% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов; книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Еще 9% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.
Однако много хуже всего этого, по мнению россиян, — полное отсутствие презента (19% опрошенных).
Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок
15 декабря, 02:51
 
ОбществоSuperJobНовый год
 
 
