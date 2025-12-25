https://ria.ru/20251225/rossijane-2064506091.html
Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год
SuperJob: 35 процентов россиян никогда не получали плохих подарков
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний подарок, который не нравится или не подходит - не такая уж редкая ситуация, однако более трети россиян говорят, что никогда не получали плохих презентов, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"35% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков", - показало исследование, основанное на опросе 1600 респондентов.
Среди неудачных подарков лидируют одежда и аксессуары (7% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов; книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Еще 9% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.
Однако много хуже всего этого, по мнению россиян, — полное отсутствие презента (19% опрошенных).
Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.