Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новогодний подарок, который не нравится или не подходит - не такая уж редкая ситуация, однако более трети россиян говорят, что никогда не получали плохих презентов, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"35% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков", - показало исследование, основанное на опросе 1600 респондентов.

Среди неудачных подарков лидируют одежда и аксессуары (7% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов; книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Еще 9% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако много хуже всего этого, по мнению россиян, — полное отсутствие презента (19% опрошенных).