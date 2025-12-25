Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия следит за делом предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении и за состоянием его здоровья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В середине октября пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяна было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.