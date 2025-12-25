Рейтинг@Mail.ru
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
18:21 25.12.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
Россия следит за делом предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении и за состоянием его здоровья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
в мире
армения
россия
самвел карапетян
мария захарова
никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский суд
армения
россия
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова

Захарова: Россия следит за состоянием здоровья Самвела Карапетяна

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россия следит за делом предпринимателя Самвела Карапетяна в Армении и за состоянием его здоровья, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Продолжаем следить за его состоянием, самочувствием", - сказала она, отвечая на брифинге на вопрос о деле Карапетяна.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
В середине октября пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяна было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
