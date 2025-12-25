Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия в декабре поставила в Замбию и Мозамбик десятки тонн витаминизированного подсолнечного масла, а также свыше 600 тонн желтого колотого гороха по линии Всемирной продовольственной программы ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 декабря в Мапуту (Мозамбик) и 18 декабря в Лусаке (Замбия) состоялись торжественные церемонии по передаче отечественной продовольственной помощи, в которых приняли участие послы России в этих странах. Нуждающемуся населению Мозамбика поставлено 70 тонн витаминизированного подсолнечного масла, аналогичный груз в объеме 93 тонны, а также 648 тонн желтого колотого гороха прибыли в Замбию. Данные гуманитарные поставки реализованы по линии Всемирной продовольственной программы ООН за счет российского добровольного взноса на страны Африки", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила напомнила, что ежегодный взнос России в рамках программы составляет 10 миллионов долларов.
"Гуманитарная помощь является одной из составляющих нашей поддержки партнеров на африканском континенте. Направлена она в первую очередь на содействие наиболее уязвимым слоям населения. Россия продолжит содействовать решению социально-экономических проблем стран Африки, задействуя для этого как механизмы двусторонней помощи, так и потенциал профильных международных организаций", - подчеркнула она.
