Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия в декабре поставила в Замбию и Мозамбик десятки тонн витаминизированного подсолнечного масла, а также свыше 600 тонн желтого колотого гороха по линии Всемирной продовольственной программы ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.