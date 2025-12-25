Рейтинг@Mail.ru
Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossija-2064662931.html
Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД
Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД - РИА Новости, 25.12.2025
Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД
Россия в декабре поставила в Замбию и Мозамбик десятки тонн витаминизированного подсолнечного масла, а также свыше 600 тонн желтого колотого гороха по линии... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T16:25:00+03:00
2025-12-25T16:25:00+03:00
россия
замбия
мозамбик
мария захарова
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_117:0:3523:1916_1920x0_80_0_0_263c5fdcc68bd6dc76fb0568e2fbddf5.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063558826.html
https://ria.ru/20251015/afrika-2048195204.html
россия
замбия
мозамбик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019276469_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_85ba742905dd06cef7b62e70b97d4e96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, замбия, мозамбик, мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Замбия, Мозамбик, Мария Захарова, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи, сообщил МИД

Захарова: Россия поставила в Замбию и Мозамбик сотни тонн гумпомощи в декабре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия в декабре поставила в Замбию и Мозамбик десятки тонн витаминизированного подсолнечного масла, а также свыше 600 тонн желтого колотого гороха по линии Всемирной продовольственной программы ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 декабря в Мапуту (Мозамбик) и 18 декабря в Лусаке (Замбия) состоялись торжественные церемонии по передаче отечественной продовольственной помощи, в которых приняли участие послы России в этих странах. Нуждающемуся населению Мозамбика поставлено 70 тонн витаминизированного подсолнечного масла, аналогичный груз в объеме 93 тонны, а также 648 тонн желтого колотого гороха прибыли в Замбию. Данные гуманитарные поставки реализованы по линии Всемирной продовольственной программы ООН за счет российского добровольного взноса на страны Африки", - сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на второй министерской конференции форума партнерства Россия — Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия и Африка укрепят сотрудничество в сфере безопасности, заявил Лавров
20 декабря, 19:43
Дипломат напомнила напомнила, что ежегодный взнос России в рамках программы составляет 10 миллионов долларов.
"Гуманитарная помощь является одной из составляющих нашей поддержки партнеров на африканском континенте. Направлена она в первую очередь на содействие наиболее уязвимым слоям населения. Россия продолжит содействовать решению социально-экономических проблем стран Африки, задействуя для этого как механизмы двусторонней помощи, так и потенциал профильных международных организаций", - подчеркнула она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Африка делает ставку на Россию
15 октября, 08:00
 
РоссияЗамбияМозамбикМария ЗахароваООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала