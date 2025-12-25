Правительство утвердило план по обелению экономики

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Правительством утвержден план по обелению экономики, мы его вам докладывали, и в рамках этого плана предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиления ответственности работодателей, а также установления показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени", - сказала Голикова на заседании Государственного Совета.

В четверг президент РФ Владимир Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.