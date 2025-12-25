Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план по обелению экономики - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rossija-2064644620.html
Правительство утвердило план по обелению экономики
Правительство утвердило план по обелению экономики - РИА Новости, 25.12.2025
Правительство утвердило план по обелению экономики
Правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов,... РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T15:45:00+03:00
2025-12-25T15:45:00+03:00
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063223022.html
https://ria.ru/20251225/golikova-2064637422.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, татьяна голикова, владимир путин
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Правительство утвердило план по обелению экономики

Голикова: правительство утвердило план по обелению экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Правительством утвержден план по обелению экономики, мы его вам докладывали, и в рамках этого плана предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиления ответственности работодателей, а также установления показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени", - сказала Голикова на заседании Государственного Совета.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин напомнил о задаче избавиться от теневой экономики
19 декабря, 13:30
В четверг президент РФ Владимир Путин собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Голикова рассказала об увеличении потребности экономики в кадрах
Вчера, 15:32
 
ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала