Правительство утвердило план по обелению экономики
25.12.2025
Правительство утвердило план по обелению экономики
Правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов
2025-12-25T15:45:00+03:00
2025-12-25T15:45:00+03:00
2025-12-25T15:45:00+03:00
экономика
россия
татьяна голикова
владимир путин
россия
Новости
Правительство утвердило план по обелению экономики
Голикова: правительство утвердило план по обелению экономики
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительством России утвержден план по обелению экономики в том числе путем усиления ответственности работодателей и установления показателей для регионов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Правительством утвержден план по обелению экономики, мы его вам докладывали, и в рамках этого плана предусматривается внесение изменений в законодательство в части установления дополнительных критериев трудовых отношений на основе сложившейся судебной практики, усиления ответственности работодателей, а также установления показателей для регионов для выявления тех, кто занят в тени", - сказала Голикова
на заседании Государственного Совета.
В четверг президент РФ Владимир Путин
собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.