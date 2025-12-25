https://ria.ru/20251225/rossija-2064601624.html
Путин призвал не допустить появления в России интеллектуального расслоения
Нельзя допустить ситуации, при которой в РФ будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только нажимать на кнопки, заявил президент России Владимир РИА Новости, 25.12.2025
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Нельзя допустить ситуации, при которой в РФ будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только нажимать на кнопки, заявил президент России Владимир Путин.
"Нельзя допустить ситуации, когда у нас будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать, это очень важная задача для системы образования", - сказал глава государства на заседании Государственного Совета.