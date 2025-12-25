Рейтинг@Mail.ru
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом - РИА Новости, 25.12.2025
09:43 25.12.2025 (обновлено: 10:07 25.12.2025)
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом
Россия, Дубай, ОАЭ, Ирина Волк, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина экстрадировали из ОАЭ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве, находившийся в розыске по каналам Интерпола, экстрадирован в Россию из ОАЭ, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере", - сказала Волк.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год мужчина и его сообщники заключали с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая вернуть привлеченные деньги с прибылью, однако своих обязательств не выполнили. Всего было похищено более 88 миллионов рублей, после чего фигурант скрылся за границей.
Волк добавила, что уголовное дело расследуется полицией по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант был недавно задержан в Дубае, в розыск его объявил столичный главк МВД в июле 2024 года.
Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, обвиняемый в мошенничестве - гражданин России Андрей Плотников, который убедил 15 человек заключить договоры по управлению активами на международных финансовых рынках, получив от них более 80 миллионов рублей, и не исполнил обязательства.
Разыскиваемого Интерполом грабителя экстрадировали из России в Испанию
