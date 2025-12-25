Из ОАЭ экстрадировали россиянина, разыскиваемого Интерполом

Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2021 год мужчина и его сообщники заключали с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая вернуть привлеченные деньги с прибылью, однако своих обязательств не выполнили. Всего было похищено более 88 миллионов рублей, после чего фигурант скрылся за границей.