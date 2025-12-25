Рейтинг@Mail.ru
Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль - РИА Новости, 25.12.2025
19:57 25.12.2025 (обновлено: 23:02 25.12.2025)
Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль
Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль
Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

Росавиация отменила ограничения на вылет в Израиль с часу ночи до семи утра

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Росавиация отменила действие ограничений на вылеты из России в Израиль в ночное время.
"Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов в период с 1:00 по 7:00 мск из аэропортов России в аэропорты Израиля", — рассказали там.
Отмечается, что решение приняли после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке и согласовали с заинтересованными ведомствами.
"Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов", — подчеркнули в ведомстве.
Регулярные и нерегулярные рейсы в Израиль в зимнем расписании выполняют авиакомпании "Азимут" и Red Wings. Улететь в Тель-Авив можно из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.
Рекомендации о запрете на ночные полеты действовали с ноября прошлого года. До этого действовали другие ограничения, которые ввели после массированного ракетного обстрела территории Израиля со стороны Ирана 1 октября 2024-го.
