"Росатом" получает сигналы о готовности США сотрудничать, заявил Лихачев

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Росатом" опосредованно, в том числе через МАГАТЭ, получает сигналы о готовности США выстроить сотрудничество с РФ по коммерческим аспектам работы Запорожской АЭС в случае ее возобновления, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Напрямую " Росатом " в переговоры с американцами не вовлечен. Но опосредованно, в том числе, через МАГАТЭ , через наших зарубежных партнеров мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество", - сказал Лихачев журналистам.

Такое сотрудничество возможно только "после того, как наступит мир и когда мы придем к консенсусу по решению всех задач специальной военной операции", отметил Лихачев.

При этом управлять Запорожской АЭС может только ее эксплуатирующая организация, подчеркнул Лихачев.

"Контролировать станцию как энергетический объект, отвечать за безопасность и за безопасную работу станции может только эксплуатирующая организация в соответствии с российским законодательством. Любой отход от этих принципов - это угроза потери этой самой безопасности, угроза инцидента", - сказал глава "Росатома".

Ранее Лихачев заявил том, что коммерческий аспект работы Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров, и что "Росатом" к ним готов.

Во вторник Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил тогда Лихачев.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ . Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО " Росэнергоатом " (входит в ГК "Росатом").