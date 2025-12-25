https://ria.ru/20251225/rosatom-2064696786.html
"Росатом" получает сигналы о готовности США сотрудничать, заявил Лихачев
2025-12-25T18:16:00+03:00
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Росатом" опосредованно, в том числе через МАГАТЭ, получает сигналы о готовности США выстроить сотрудничество с РФ по коммерческим аспектам работы Запорожской АЭС в случае ее возобновления, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Напрямую "Росатом
" в переговоры с американцами не вовлечен. Но опосредованно, в том числе, через МАГАТЭ
, через наших зарубежных партнеров мы получаем сигналы о готовности выстроить такое сотрудничество", - сказал Лихачев
журналистам.
Такое сотрудничество возможно только "после того, как наступит мир и когда мы придем к консенсусу по решению всех задач специальной военной операции", отметил Лихачев.
При этом управлять Запорожской АЭС
может только ее эксплуатирующая организация, подчеркнул Лихачев.
"Контролировать станцию как энергетический объект, отвечать за безопасность и за безопасную работу станции может только эксплуатирующая организация в соответствии с российским законодательством. Любой отход от этих принципов - это угроза потери этой самой безопасности, угроза инцидента", - сказал глава "Росатома".
Ранее Лихачев заявил том, что коммерческий аспект работы Запорожской АЭС может быть предметом международных переговоров, и что "Росатом" к ним готов.
Во вторник Ростехнадзор
выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию первого энергоблока станции сроком на 10 лет. В дальнейшем такую лицензию получат остальные блоки ЗАЭС. Это даст возможность возобновить работу станции исходя из военно-политической обстановки, пояснил тогда Лихачев.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ
. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом
" (входит в ГК "Росатом").
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ, тогда же АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") стала новой организацией, получившей право эксплуатировать ЗАЭС и призванной обеспечить как безопасную эксплуатацию АЭС, так и профессиональную деятельность существующего персонала станции.