Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год - РИА Новости, 25.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 25.12.2025
https://ria.ru/20251225/rosatom-2064576532.html
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год - РИА Новости, 25.12.2025
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год
"Росатом" планирует физический и энергопуск первого блока атомной электростанции "Аккую" на следующий год, заявил глава корпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T13:21:00+03:00
2025-12-25T13:21:00+03:00
экономика
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2148:1208_1920x0_80_0_0_87de8c22bfdb3a4c6d6cc9effbd2face.jpg
https://ria.ru/20250928/turtsiya-2044981798.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915280746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6f9ed81dd94ec5550b4d840bec7dd41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год

"Росатом" планирует энергопуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАтомная станция "Аккую" в Турции
Атомная станция Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Атомная станция "Аккую" в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. "Росатом" планирует физический и энергопуск первого блока атомной электростанции "Аккую" на следующий год, заявил глава корпорации Алексей Лихачев.
"Следующий год", - сказал Лихачев журналистам, отвечая на вопрос, когда планируется физический и энергетический пуск первого блока АЭС "Аккую".
Строительство атомной электростанции Аккую в турецком городе Гюльнар - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Росатом" рассказал об опыте, полученном Турцией при постройке АЭС "Аккую"
28 сентября, 21:40
 
ЭкономикаАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала