"Росатом" планирует пуск первого блока АЭС "Аккую" на 2026 год
"Росатом" планирует физический и энергопуск первого блока атомной электростанции "Аккую" на следующий год, заявил глава корпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 25.12.2025
