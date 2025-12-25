https://ria.ru/20251225/ria-2064592423.html
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного - РИА Новости, 25.12.2025
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:07:00+03:00
2025-12-25T14:07:00+03:00
2025-12-25T14:24:00+03:00
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9bb8deb7b852013915b485e9f9be283b.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064599134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_49d3313fb183a6af635d608e07397ab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин: на одного безработного с рабочей профессией приходится 28 вакансий