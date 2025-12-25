Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин.

"На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.