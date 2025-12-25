Рейтинг@Mail.ru
14:07 25.12.2025 (обновлено: 14:24 25.12.2025)
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного
Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2025
2025-12-25T14:07:00+03:00
2025-12-25T14:24:00+03:00
Путин рассказал, сколько вакансий приходится на одного безработного

Путин: на одного безработного с рабочей профессией приходится 28 вакансий

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Почти 28 вакансий приходятся на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией, заявил президент России Владимир Путин.
"На одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий", - сказал глава государства на заседании Государственного совета.
Президент РФ Владимир Путин перед началом заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Путин назвал сферы, где будут востребованы кадры
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
